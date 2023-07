Google Werkt Aan Krachtige Chromebooks Die Laptopervaring Moeten Bieden

Google zou werken aan nieuwe tablets die draaien op ChromeOS en een stuk krachtiger zijn dan eerdere modellen. Met de nieuwe ChromeOS tablets wil Google de laptopvaring en de lichtgewicht tabletervaring combineren. De nieuwe apparaten krijgen intern de codenaam ‘Geralt’.

Volgens de geruchten rust Google de Geralt-tablets uit met een MediaTek-processor. Om welke processor het precies gaat is nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een MT8188-chipset. Een gelekte Geekbench onthulde dat de aanwezige MediaTek-processor 1020 punten scoorde in de single-core prestaties en 2252 punten in de multi-core prestaties. Dit is een zeer degelijke score als je het vergelijkt met de score van Qualcomms ‘Strongbad’-socs, die onder andere te vinden is in de Lenovo IdeaPad Duet 5.

Meer details over de specificaties van de tablets of een mogelijke releasedatum hebben we nog niet. Zodra we meer informatie hebben delen wij dat weer met jullie.

via [hardware.info]