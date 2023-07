Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Juli-update

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de toestellen in de Galaxy S23-serie. Het gaat om een beveiligingsupdate die de juli-patch installeert. Het is de eerste smartphone die de beveiligingspatch van juli 2023 ontvangt.

Eind juni rolde Samsung de beveiligingspatch van juni uit naar de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Deze update bracht naast een nieuwe beveiligingspatch ook verbeteringen voor de camera met zich mee. Niet veel later staat alweer een nieuwe update klaar om te downloaden, zo blijkt uit berichten van gebruikers. De nieuwe update installeert de beveiligingspatch van juli, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt. Na de installatie is de smartphone weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden. De update lijkt verder geen nieuwe functies met zich mee te brengen.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapphttps://www.droidapp.nl/nieuws/samsung-galaxy-s23-juli-update-2023/]