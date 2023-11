iDEAL Krijgt Nieuwe Naam: Wero

iDEAL gaat van naam veranderen. Het van oorsprong Nederlandse betaalplatform is overgenomen door Europese banken en zal vanaf volgend jaar onder de naam Wero worden uitgerold.

De dienst iDEAL bestaat al sinds 2005 en maakt het mogelijk om online zeer eenvoudig betalingen te doen. Onlangs is iDEAL overgenomen door het European Payments Initiative, waardoor het betaalplatform buiten Nederland gaat opereren.

Wero zal halverwege 2024 worden uitgerold in België, Frankrijk en Duitsland. Vervolgens is Nederland aan de beurt en zal iDEAL in de huidige vorm in 2025 uitgefaseerd worden. Wero is een volledig nieuw systeem die ook nieuwe functies met zich mee moet brengen. Er komt een eigen Wero-app, maar de dienst gaat ook werken met de app van je bank. Daarnaast komen er functies om te kunnen concurreren met diensten als Tikkie, Apple Pay en Google Wallet.

via [droidapp]