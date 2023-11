Review Gigaset GX4: Betaalbare Robuuste Smartphone Met Verwisselbare Accu

Smartphones zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Zo kun je kiezen voor een reguliere smartphone zoals bijvoorbeeld de Galaxy S23 of voor een opvouwbare smartphone zoals de Galaxy Z Fold 5. Voor mensen die een wat stevigere smartphone nodig hebben is er nog een derde categorie, de robuuste/rugged smartphone. In deze review kijken wij naar de Gigaset GX4. Dit is een smartphone die dankzij zijn robuuste smartphone geschikt is voor gebruik in ruige omgevingen. Ook brengt de GX4 een aantal features met zich mee die we zelden tegenkomen bij andere smartphones.

Inhoud

Voordat wij onze ervaring bespreken kijken we eerst even naar de inhoud van de verpakking. Het valt gelijk op dat de doos van de Gigaset GX4 meer accessoires bevat dan die van een reguliere smartphone. Zo vinden we in de doos naast de smartphone ook nog een losse accu, een USB-C kabel, twee verschillende achterkanten en een polskoord.

Ontwerp en Bouwkwaliteit

De GX4 is een product van de Duitse fabrikant Gigaset. Gigaset is een fabrikant die smartphones, huistelefoons en dumbphones maakt. Ook maakt Gigaset smarthome producten, zoals een slimme deurbel of een alarmsysteem voor in huis. In deze review kijken we naar een van de populairdere robuuste smartphones van de fabrikant, de Gigaset GX4.

Zodra we de Gigaset GX4 uit de verpakking halen valt gelijk op dat we hier niet met een smartphone te maken hebben die moet gaan concurreren met de topmodellen van Samsung, OPPO, Xiaomi of Apple. De smartphone is behoorlijk massief en heeft een minder luxe uitstraling. Toch zien we ook gelijk enkele pluspunten, waarvan de accu er één is.

De GX4 heeft namelijk een achterzijde die je los kunt maken, waarna je toegang krijgt tot de micro SD-kaart aansluiting, de twee dualSIM-aansluitingen en de accu. Deze accu kun je uit de behuizing halen, waardoor het heel eenvoudig is om de accu te vervangen met een reserve accu. Vroeger was dit een hele normale feature op smartphones, maar tegenwoordig bestaan er bijna geen smartphones meer waarbij je de accu eenvoudig kunt vervangen.

Achterop vinden we een ronde camera-module met daarin twee lenzen en een LED-flitser. De meeste smartphones hebben een camera die gedeeltelijk uit de behuizing steekt, maar de camera-module van de Gigaset GX4 is volledig vlak. Om de ronde camera-module zit een grote led-ring die wit oplicht bij inkomende meldingen. Dit is een mooi en uniek detail die ervoor zorgt dat je nooit notificaties of inkomende oproepen mist.

De power-knop en volume-knoppen vinden we aan de rechterkant. Aan de linkerkant vinden we nog een extra fysieke knop die je zelf een functie kunt toekennen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je met een enkele klik op deze knop de zaklamp wilt activeren of met een dubbele klik een veelgebruikte app wilt openen. Dit is een zeer handige eigenschap die we niet vaak tegenkomen op andere smartphones. Onderaan de smartphone zien we nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een gaatje voor het meegeleverde polsbandje.

Als laatste valt de bouwkwaliteit van de smartphone op. De behuizing van de Gigaset GX4 is namelijk erg massief en heeft een dikke rubberen rand met oranje tinten. Deze behuizing zorgt ervoor dat de smartphone een MIL-STD-810H-rating en een IP68-rating heeft gekregen. Dit wil zeggen dat de GX4 stof- en waterdicht is en bestand is tegen vallen op een harde ondergrond. Hierdoor is de smartphone geschikt voor gebruik in ruige omgevingen, zoals bijvoorbeeld de bouw.

Bedrijven kunnen behuizing personaliseren (B2B product)

Heb jij een bedrijf en hebben jouw werknemers een robuuste smartphone nodig, dan kun je de GX4 Pro bestellen. Bij de Pro-uitvoering, die alleen beschikbaar is voor bedrijven die grote bestellingen plaatsen, is het mogelijk om de smartphone te personaliseren. Zoals je op de foto’s kunt zien hebben wij het logo van Androidics.nl op de achterkant van de smartphone laten plaatsen. In de verpakking van de GX4 Pro zitten twee backcovers, één met daarop het logo van Androidics en één zonder het logo. Je kunt de achterkant dus altijd weer vervangen met de originele backcover. Ook heeft de GX4 Pro 6GB RAM en 128GB ROM, in plaats van 4GB + 64GB.

Specificaties en gebruikerservaring

De Gigaset GX4 is niet gemaakt om te concurreren met vlaggenschip-smartphones zoals de Galaxy S23. De GX4 is namelijk geen krachtpatser. De smartphone beschikt over een 6,1-inch 60Hz IPS-scherm met een HD+-resolutie van 1560 x 720 pixels, een MediaTek Helio G99-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh vervangbare accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens. De vingerafdrukscanner zit in de power-knop aan de zijkant. Deze vingerafdrukscanner is accuraat en reageert snel.

Deze combinatie van specificaties is prima voor dagelijks gebruik en het uitvoeren van standaard taken, maar vanwege het 60Hz scherm en de wat minder krachtige processor loopt het geheel wat minder vloeiend dan de meeste smartphones in dezelfde prijsklasse. We raden dan ook aan om de Gigaset GX4 niet te kopen als je een gamer bent of veel apps tegelijkertijd gebruikt. De camera maakt overigens prima foto’s en is goed genoeg voor het maken van je dagelijkse kiekjes. Verwacht geen indrukwekkende resultaten in omgevingen met weinig licht.

Het scherm heeft een resolutie van 720p en een verversingssnelheid van 60Hz. Beide zijn niet erg hoog en dit merk je als je overstapt van een toestel met een geavanceerdere display. Ook de dikke rand rondom het scherm is niet moeders mooiste.

Dit wat minder indrukwekkende scherm verbruikt echter wel een stuk minder energie en dat merk je in de lange accuduur van de Gigaset GX4. De accuduur is een van de grootste pluspunten van de smartphone, want naast dat de accu uit zichzelf al lang meegaat kun je de accu ook eenvoudig vervangen met een reserve accu. Dit maakt de GX4 een ideale smartphone om mee te nemen als je bijvoorbeeld een paar dagen de wildernis ingaat. De accu heeft ondersteuning voor 30W bekabeld laden, maar ook voor 15W draadloos laden. Een extra accu kun je hier voor 34,99 euro bestellen. Ook handig is de dual-SIM ondersteuning. Hierdoor kun je de smartphone bijvoorbeeld gebruiken voor zowel je zakelijke als persoonlijke telefoonnummer.

De Gigaset GX4 draait uit de doos op Android 12 en ontvangt een update naar Android 13 en Android 14. Ook kun je rekenen op vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Gigaset GX4 is niet de beste smartphone voor de reguliere consument. Het is namelijk geen krachtpatser en de smartphone heeft een zeer grote vormfactor. Ook het scherm is wat minder mooi dan die van de populairdere smartphones.

De GX4 is echter wel interessant voor de zakelijke consument die veel buiten actief is. De smartphone is namelijk waterdicht en is bestand tegen stoten en extreme omstandigheden. Ook heeft de smartphone een vervangbare batterij met een lange accuduur en ondersteuning voor draadloos laden. Daarnaast is het dankzij de dualSIM-ondersteuning mogelijk om de Gigaset GX4 te gebruiken met twee telefoonnummers. Met de platte camera aan de achterzijde kun je in het daglicht prima foto’s maken en de grote led-ring rondom de camera is een zeer duidelijke notificatie-melder. Daarnaast is de mogelijkheid om de achterkant te bedrukken met een logo of stukje tekst een interessant extraatje voor de zakelijke gebruiker.

Voordelen

Vervangbare accu met ondersteuning voor draadloos laden

Zeer robuuste bouwkwaliteit

SD-kaart slot + twee SIM-kaart aansluitingen

Niet al te duur voor een rugged phone

Nadelen

Geen krachtpatser

Matig scherm met dikke schermranden

De Gigaset GX4 met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte is momenteel verkrijgbaar voor ongeveer 320 euro. De Gigaset GX4 Pro met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimt is hier verkrijgbaar voor 426 euro.