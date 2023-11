Nothing Heeft Meer Dan 2 Miljoen Gadgets Verkocht

Nothing is een relatief nieuwe fabrikant die inmiddels twee smartphones en drie setjes oordopjes op de markt heeft gebracht. Het bedrijf heeft nu laten weten dat deze gadgets inmiddels meer dan 2 miljoen keer over de toonbank zijn gegaan.

Nothing is een dikke twee jaar actief en heeft in deze periode de Nothing Phone (1), de Nothing Phone (2), de Nothing Ear (1) en (2) en de Nothing Ear Stick op de markt gebracht. Het bedrijf is gestart door Carl Pei, die ook verantwoordelijk is voor de start van het merk OnePlus. De Nothing-producten hebben een uniek design die vooral de aandacht weet te trekken van het jongere publiek. Zo beschikken de Nothing-smartphones over een transparante achterkant met daaronder zogeheten Glyph-verlichting. Glyph bestaat uit vele LED-lampjes die oplichten bij bijvoorbeeld inkomende oproepen en notificaties. Nothing heeft het onderstaande bericht gedeeld:

Carl Pei, medeoprichter en CEO van Nothing, blijft het bedrijf naar nieuwe groei stuwen door middel van fondsenwerving die nu in totaal meer dan 250 miljoen dollar bedraagt, diversificatie van de productlijn met nog meer aanbiedingen op het gebied van mobiele en audiotechnologie, evenals uitbreiding van het personeelsbestand van het bedrijf naar meer dan 500 mensen met een concentratie op beter product/software-ontwerp en hardware-ontwikkeling.

bron [AW]