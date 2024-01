Huawei In China Weer Terug In De Top 5 Smartphonefabrikanten

Huawei was ooit een grote speler op de smartphonemarkt, maar nadat Huawei te maken kreeg met Amerikaanse sancties viel het merk snel terug naar de achtergrond. Huawei doet het inmiddels echter weer steeds beter en staat in thuisland China nu weer in de top 5 van smartphoneverkopen.

Dit blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Canalys. Huawei noteerde in 2023 steeds meer omzet en verkocht in het vierde kwartaal van dat jaar 10.4 miljoen smartphones in China. Hiermee staat Huawei in China op de vierde plaats, achter Apple (17,5 miljoen), Honor (11,7 miljoen) en Vivo (11,3 miljoen). De smartphoneverkoop van Huawei groeide maar liefst 47 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De stijging is waarschijnlijk grotendeels te danken aan het succes van de Mate 60 Pro en de Chinese sancties tegen niet-Chinese smartphones. Zo mogen Chinezen sinds december op het werkt alleen smartphones van een Chinees merk gebruiken en dus geen Samsung- of Apple-smartphone.

