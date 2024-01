Vouwbare Honor Magic V2 Komt Naar Nederland Voor 1999 Euro

Honor heeft de opvouwbare Honor Magic V2 aangekondigd voor de Europese markt. De opvallend dunne smartphone krijgt wel een flink prijskaartje mee van maar liefst 1999 euro.

De Honor Magic V2 is een paar millimeter dunner dan de concurrerende vouwbare smartphones van merken als Samsung, Xiaomi en Huawei. Dichtgevouwen is de Magic V2 slechts 9,9mm dik. Dit is bijna net zo dun als smartphones zonder vouwbaar scherm. Opengevouwen is de smartphone maarliefst 4,7mm dun.

De Honor Magic V2 beschikt over een 7,92-inch 120Hz vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2344×2156 pixels. Aan de buitenkant vinden we nog een 6,43-inch 120Hz OLED-coverscherm met een resolutie van 2376×1060 pixels. Beide schermen zijn te bedienen met een stylus.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen, twee 16MP selfie-camera’s en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 20MP zoomlens met 2.5x optische zoom.

De Honor Magic V2 is in Europa verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars voor een adviesprijs van 1.999 euro.

via [AW]