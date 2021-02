Huawei Daalt Naar Zesde Positie Op Smartphonemarkt

Uit een onderzoek van Counterpoint Research blijkt dat in het vierde kwartaal van afgelopen jaar veel veranderingen zichtbaar zijn op de smartphonemarkt. Zo daalde Huawei naar de zesde plaats als we kijken naar de marktaandeel van de fabrikant. Het bedrijf maakte plaats voor Xiaomi, Oppo en Vivo.

De huidige pandemie heeft veel impact op de smartphoneverkoop en daarnaast heeft de Chinese fabrikant Huawei veel last van de Amerikaanse sancties. Zo stond Huawei in het vierde kwartaal van 2019 nog op de derde plaats als we keken naar het aantal verkochte smartphones, maar moet Huawei in het vierde kwartaal van 2020 genoegen nemen met de zesde plaats. Over het hele jaar gezien staat Huawei nog wel op de derde plaats, met Xiaomi op zijn hielen. Samsung en Apple staan zoals gebruikelijk op de eerste en tweede plaats.

Het valt op dat Xiaomi, Oppo en Vivo in het vierde kwartaal van 2020 meer smartphones verkochten dan Huawei. Ook zag het merk Realme zijn verkoop bijna verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Lenovo en LG sluiten de lijst af met beide een marktaandeel van slechts 2 procent. Nokia staat met een marktaandeel van 0,7 procent niet eens in de top tien. Op het gebied van feature phones doet Nokia het wel goed en staat de Finse fabrikant zelfs op de tweede plaats.

