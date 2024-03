Steeds Meer Boetes Voor Smartphonegebruik In Het Verkeer

Steeds meer Nederlanders ontvangen een boete omdat ze de smartphone gebruiken in het verkeer. Het afgelopen jaar ontvingen 138.000 automobilisten en 62.000 fietsers een boete omdat ze een smartphone gebruikten achter het stuur of op de fiets.

In 2022 werden in Nederland 180.000 boetes uitgeschreven, omdat mensen in het verkeer hun smartphone niet konden laten liggen. In 2023 groeide dit aantal boetes naar maar liefst 200.000. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Justitieel Incassobureau. Dit betekent overigens niet per se dat Nederlanders steeds vaker de regels overtreden, want de politie heeft aangegeven dat er steeds meer controles worden uitgevoerd. De sterkere handhaving is waarschijnlijk de reden voor het stijgende aantal boetes.

Automobilisten die de smartphone gebruiken achter het stuur mogen maar liefst 420 euro afstaan. Fietsers met een smartphone in de hand krijgen een bon van 160 euro. In beide gevallen zonde geld en uiteraard een gevaar op de weg. Hou je er niet van om geld onnodig weg te gooien, hou je smartphone dan in je broekzak en gebruik eventueel een setje draadloze oordopjes om alsnog naar muziek te luisteren en telefoontjes aan te nemen.

