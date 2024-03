Nieuw Wetsvoorstel Verplicht ByteDance Om TikTok Te Verkopen

De Amerikaanse president Joe Biden wil een wetsvoorstel goedkeuren dat grote gevolgen kan hebben voor ByteDance, de eigenaar van de populaire social media-app TikTok. Als de VS het wetsvoorstel invoert moet ByteDance TikTok binnen zes maanden verkopen.

Deze week zal het Huis van Afgevaardigden hun stem uitbrengen, aldus Reuters. Bij een tweederde meerderheid zal het wetsvoorstel worden voorgelegd in de Amerikaanse Senaat, waar enkele politici nog wijzigingen kunnen aanbrengen aan de wettekst. Met het nieuwe wetsvoorstel willen Amerikaanse politici de nationale veiligheid van het land beter beschermen.

Het wetsvoorstel richt zich op applicaties die gecontroleerd worden door ‘buitenlandse tegenstanders’. Met de nieuwe wet kan de VS dergelijke applicaties vanaf een bepaald aantal gebruikers verbieden. Om actief te blijven op de Amerikaanse markt moet de buitenlandse eigenaar de app binnen 165 dagen verkopen, zodat het niet meer in handen is van een “buitenlandse tegenstander”. Lukt dat niet binnen de 165 dagen, dan zal de VS de dienst verbieden.

via [tweakers]