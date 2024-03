Instagram Was Afgelopen Jaar Meest Gedownloade App

Uit cijfers van app-marktonderzoeker Sensor Tower blijkt dat Instagram in 2023 maar liefst 768 miljoen nieuwe installaties kreeg. Hierdoor is Instagram zijn concurrent TikTok weer voorbij gestreefd als meest gedownloade app van het jaar.

Social media-apps op smartphones zijn razend populair en een aantal jaren geleden zagen we vooral TikTok in populariteit stijgen. Deze snelle stijging is inmiddels wat ingezakt, zo blijkt uit een rapport van Sensor Tower. Nadat TikTok eerder de meest gedownloade smartphone-app was, nam Instagram deze positie in 2023 weer over. Het aantal installaties van Instagram groeide in 2023 met 20 procent naar 768 miljoen nieuwe installaties. Het aantal TikTok installaties groeide met slechts 4 procent, naar 733 miljoen nieuwe installaties.

“Instagram heeft de afgelopen jaren beter gepresteerd dan TikTok in downloads, gedreven door de populariteit van zijn reels-functie, samen met bestaande functies en -functies voor sociale media”, zegt Abraham Yousef van Sensor Tower.

In voorgaande jaren was TikTok nog veel populairder dan Instagram. Zo werd TikTok in 2020 maar liefst 1 miljard keer gedownload tegenover ruim 500 miljoen Instagram downloads. Instagram telt nog steeds meer actieve gebruikers dan TikTok. Zo telde Instagram in het laatste kwartaal van 2023 maar liefst 1,47 miljard actieve Instagram-gebruikers, tegenover 1,12 miljard TikTok-gebruikers, aldus Sensor Tower. Wel spenderen TikTok-gebruikers gemiddeld meer tijd in de app dan Instagram-gebruikers.

