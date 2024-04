Xiaomi Redmi-gebruikers Klagen Over Ratelende Geluiden Uit Speaker

Sinds kort klagen gebruikers van verschillende Xiaomi- of Redmi-smartphone over onverklaarbare audio die uit de speakers van de smartphones komt. Het gaat om ratelende/tikkende geluiden die willekeurig opduiken.

Dit blijkt uit een groot aantal berichten op het forum van tweakers. De klachten komen voornamelijk van Redmi-gebruikers, maar het probleem lijkt ook voor te komen op verschillende Xiaomi-smartphones. Wat de oorzaak is van de ratelende geluiden is nog onduidelijk, maar vermoedelijk komt het door de laatste software-update. Het probleem is op verschillende manieren tijdelijk op te lossen, maar komt steeds weer terug.

Zo schrijft Tweaker felli dat hij het probleem kon oplossen door de resolutie van de videomodus van de standaard Miui-camera app aan te passen van 1080/30fps naar 4k/30fps. Zodra de ratelende geluiden terugkomen herhaald hij dit proces. Tweaker ChelseaJack heeft een andere oplossing gevonden. Hij lost het probleem op door het geheugen te legen via de Cleaner-app.

Xiaomi is op de hoogte van het probleem en werkt momenteel aan een oplossing. We vermoeden dat Xiaomi deze oplossing binnenkort via een software-update zal uitrollen naar alle getroffen smartphones.

via [tweakers]