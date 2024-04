Smartphone Repareren:  Wat Zijn De Kosten?

De meeste mensen kopen elke decennia meerdere smartphones. De reden voor de aanschaf van een nieuwe smartphone kan verschillen. Zo willen sommige consumenten gewoon elk jaar de nieuwste technologie, terwijl andere consumenten alleen een nieuwe smartphone kopen als hun huidige smartphone kapot is. In dit artikel gaan wij wat dieper in op het repareren van een kapotte smartphone, zodat je minder vaak een nieuwe smartphone hoeft te kopen.

Consumenten kopen steeds minder vaak een nieuwe smartphone

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer consumenten ervoor kiezen om hun smartphone langer te gebruiken. In plaats van elk jaar of om het jaar een nieuwe smartphone te kopen, kiezen steeds meer mensen ervoor om hun smartphone drie jaar, vier jaar of zelfs langer te gebruiken. Hiervoor zijn meerdere redenen.

Een van deze redenen is de stijgende prijs van vlaggenschip-smartphones. Een smartphone van duizend euro is tegenwoordig meer de norm dan uitzondering. Tegelijkertijd worden ook de basisbehoeften, zoals boodschappen en de energierekening, steeds duurder waardoor er simpelweg niet genoeg geld overblijft om elk jaar een nieuwe smartphone te kopen.

De tweede reden is de steeds langere software-ondersteuning die fabrikanten aanbieden. Jaren geleden was het normaal dat Android-smartphones na een paar jaar geen software-updates meer ontvingen. Tegenwoordig is dat een heel ander verhaal en ontvangen vlaggenschip-smartphones van merken als Samsung en Google maar liefst zeven jaar lang software-updates. Hierdoor kunnen consumenten langer profiteren van de nieuwste Android-functies en blijft de beveiliging van de smartphones up-to-date, waardoor het niet nodig is om een nieuwe smartphone te kopen.

Schade is onvermijdelijk

Een ongeluk zit in een klein hoekje en als je een smartphone een paar jaar in gebruik hebt is de kans groot dat je jouw smartphone meerdere keren hebt laten vallen. Nu kan een smartphone wel tegen een stootje, maar de kans op deuken, krassen en barsten is altijd aanwezig. Als je jouw smartphone lang wilt gebruiken, is het repareren van bijvoorbeeld een gebroken scherm, de betere keuze dan de aanschaf van een nieuwe smartphone. Hoeveel telefoon reparatie breda kost hangt af van verschillende factoren.

Is het een veel gebruikte smartphone, zoals een Galaxy S24 of iPhone 15? Dan zijn reserve onderdelen in overvloed beschikbaar. Voor minder populaire smartphones kan het vinden van het geschikte onderdeel lastiger zijn en daardoor kunnen de kosten ook hoger uitvallen.

Welk onderdeel is kapot? Werkt de 3.5mm koptelefoonaansluiting niet meer, heb je een barst in het scherm of laadt de accu niet meer goed op? Prijzen voor reparaties variëren enorm, afhankelijk van het gebroken onderdeel. Een kapot scherm is een van de meest voorkomende schadeclaims, maar ook een van de duurste onderdelen van een smartphone. Voor het vervangen van een scherm op een oude smartphone ben je al snel 100 euro kwijt, terwijl je bij de nieuwste toptoestellen soms wel een paar honderd euro moet betalen.

Heb je een verzekering? Is de fabrieksgarantie nog niet verlopen of heb je een inboedelverzekering, met misschien een buitenhuisdekking? Controleer dan of schade aan jouw smartphone valt onder deze verzekering. Dit kan namelijk flink in kosten besparen. Let wel op dat schade aan jouw smartphone die door eigen schuld is veroorzaakt doorgaans niet zal worden vergoed onder de garantie.

Neemt de reparateur onderzoekskosten in rekening? Sommige bedrijven vragen om een basisbedrag voor het onderzoeken van jouw smartphone, waardoor er dus kosten bovenop de reparatiekosten komen. Zoek een reparateur die geen onderzoekskosten in rekening brengt.

Het is ook belangrijk om te controleren of je garantie krijgt op de reparatie die je hebt laten uitvoeren. Een betrouwbare reparateur is zeker van zijn zaak en geeft bijvoorbeeld een garantie van 6 maanden na het afronden van de reparatie. Ook in dit geval gaat het om schade die niet door eigen schuld is veroorzaakt.

Bij schade kun je kiezen voor het terugsturen van je smartphone naar de fabrikant of een afspraak maken bij een lokale reparateur. Valt de schade in de garantieperiode, dan is het terugsturen van de smartphone naar de webwinkel waar je de smartphone hebt gekocht ook gebruikelijk. Afhankelijk van je keuze kunnen de prijzen voor de reparatie verschillen. De prijzen voor reparaties bij onafhankelijke reparatieshops zijn doorgaans iets lager dan die van reparaties door de fabrikant zelf. Het is echter altijd verstandig om reparateurs met elkaar te vergelijken voordat je een besluit maakt.