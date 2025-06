Beelden en Specificaties Van Xiaomi Smart Band 10 Uitgelekt

Xiaomi werkt aan een nieuwe fitnesstracker met de naam Xiaomi Smart Band 10. In het geruchtencircuit zijn nu zowel beelden als specificaties van de voordelige wearable opgedoken.

Later dit jaar zal Xiaomi alweer de tiende versie van zijn populaire fitnesstracker introduceren. Volgens de geruchten beschikt de Xiaomi Smart Band 10 over een 1,72-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 520 bij 212 pixels en een pixeldichtheid van 326 ppi. De Li-Po-accu heeft een capaciteit van 233 mAh en moet tot 21 dagen meegaan op één acculading.

De Smart Band 10 draait op Xiaomi’s eigen besturingssysteem HyperOS 2.0, met ondersteuning voor meer dan 150 sportmodi. Uiteraard beschikt de fitnesstracker ook over een groot aantal sensoren, waaronder een versnellingsmeter, gyroscoop, elektronisch kompas, PPG-sensor en een omgevingslichtsensor. De Xiaomi Smart Band 10 meet 46,57 x 22,54 x 10,95 mm en weegt slechts 16 gram. Op gelekte renders zien we het apparaatje in de kleuren wit, zwart en roze.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Smart Band 10 zal introduceren, maar de Smart Band 9 verscheen in september op de markt.

