Youfone Introduceert 3GB Sim-only Bundel

Youfone heeft het aanbod van zijn sim-only abonnementen uitgebreid. Vanaf nu is het mogelijk om te kiezen voor een sim-only abonnement met een 3GB databundel.

De telecomprovider Youfone geeft klanten de optie om te kiezen voor een nieuw sim-only abonnement met een 3GB databundel. Dankzij deze nieuwe optie kunnen klanten nu kiezen uit in totaal zes verschillende databundels. De 3GB bundel plaatst zich tussen de 500MB en 5GB bundels.

De 3GB databundel in combinatie met 200 belminuten kost bij een 2-jarig contract 6 euro per maand. Je kunt de bundel ook combineren met onbeperkt bellen voor 7 euro per maand. Daarbovenop geeft Youfone het eerste jaar nog een leuke korting. Ben je niet opzoek naar een 2-jarig contract dan kun je kiezen voor een contract van 1 jaar of een bundel die maandelijks opzegbaar is. Voor deze kortere termijnen betaal je maandelijks wel wat meer.

via [droidapp]