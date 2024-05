TikTok Gaat AI-content Een Label Geven

TikTok heeft bekendgemaakt dat het bedrijf content dat is gegenereerd door AI gaat labelen. Op deze manier wil TikTok voorkomen dat gebruikers misleid worden, aldus het social media platform.

Alle content dat is gegenereerd met AI-tools die niet van TikTok zelf zijn, krijgt vanaf nu een label. Content dat is gemaakt met TikToks eigen AI-tools krijgt al een jaar lang een label. TikTok kan AI-content herkennen op basis van Content Credentials die te vinden is in de metadata van media. Content dat is gemaakt met AI krijgt de label ‘AI-generated’ onder de gebruikersnaam van de maker.

TikTok rolt de nieuwe feature per direct uit naar afbeeldingen en video’s, maar de uitrol verloopt in fasen, waardoor het even kan duren voordat iedereen de AI-label te zien krijgt. Later verschijnt de AI-label ook bij audiocontent.

via [bright]