Android 14 Nu Beschikbaar Voor Samsung Galaxy S22

Goed nieuws voor mensen met een smartphone uit de Samsung Galaxy S22-serie. Samsung rolt nu namelijk de Android 14-update uit. Deze update komt samen met de One UI 6-schil en brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Nadat Samsung de Android 14-update in oktober al uitrolde naar de Galaxy S23-serie, is dezelfde update nu ook beschikbaar voor de Galaxy S22-serie. De Android 14-update is beschikbaar voor de reguliere Galaxy S22, maar ook voor de S22 Plus en de S22 Ultra. De update brengt onder andere privacy- en beveiligingsverbeteringen met zich mee. Ook kun je het vergrendelscherm naar eigen smaak aanpassen en kun je gebruikmaken van het vernieuwde Snelle instellingen’-paneel.

De update is ongeveer 3GB groot en je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Het kan een aantal dagen duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [androidplanet]