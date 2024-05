Snapchat Gaat Dit Jaar 1,5 Miljard Dollar Investeren In AI

Het social media platform Snapchat zet al lange tijd veel in op kunstmatige intelligentie, maar het bedrijf wil dit jaar nog veel meer investeren in AI. Snapchat wil alleen dit jaar al 1,5 miljard dollar investeren in AI-integratie op het platform.

Snapchat is niet het grootste social media platform op de markt, maar veel concurrerende platformen zijn grotendeels gebaseerd op Snapchat. Features als Stories, Reels, Shorts en TikToks kennen allemaal hun oorsprong van Snapchat. Snapchat blijft niet stil zitten en gaat zich dit jaar focussen op meer en betere AI-integratie.

Betalende gebruikers en adverteerders kunnen al gebruikmaken van verschillende AI-features en Snapchat heeft ook een MyAI chatbot, dat zoals de naam al doet vermoeden antwoorden geeft op basis van AI. De investering van 1,5 miljard dollar zal worden ingezet op machine learning, AI en Augmented Reality. Met name Augmented Reality is erg belangrijk voor het platform, met meer dan 300 miljoen gebruikers die dagelijks gebruikmaken van Augmented Reality-functies. Snapchat is vooral populair onder jongeren tussen de 15 en 19 jaar jong.

via [bright]