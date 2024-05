“Sonos Introduceert Morgen Zijn Eerste Draadloze Koptelefoon”

Sonos heeft een presentatie ingepland op 21 mei. Tijdens deze presentatie zal het bedrijf zijn “meest gevraagde product ooit” presenteren, aldus Sonos. Vermoedelijk gaat het om de eerste draadloze koptelefoon van het bedrijf, die de naam Sonos Ace meekrijgt.

Sonos heeft via een e-mail en berichten op social media laten weten dat Sonos zijn “meest gevraagde product ooit” zal presenteren op 21 mei 15 uur Nederlandse tijd. Eerder deze maand lekten op de website van een Nederlandse elektronicazaak beelden uit van een draadloze Sonos koptelefoon met fysieke knoppen op de oorschelpen. Deze koptelefoon zou ongeveer 488 euro kosten.

Ook andere bronnen spreken over de komst van een draadloze koptelefoon die Sonos halverwege juni op de markt zal brengen. Door de vele lekken en geruchten kunnen we er van uit gaan dat Sonos deze koptelefoon morgen zal presenteren. Het is niet duidelijk of Sonos morgen ook nog andere producten zal introduceren, maar Bloomberg schrijft dat Sonos in juni de Sonos Roam 2 op de markt brengt. Het is daarom goed mogelijk dat we tijdens de presentatie ook een nieuwe draadloze speaker te zien krijgen.

via [tweakers]