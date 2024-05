Xiaomi Redmi Pad Pro Met 12,1-inch Scherm Voor Nederlandse Markt Aangekondigd

Xiaomi heeft de Redmi Pad Pro, die de fabrikant eerder al voor de Chinese markt introduceerde, nu ook voor de Nederlandse markt aangekondigd. De tablet met 12,1-inch scherm krijgt een adviesprijs mee van 299 euro.

De Xiaomi Redmi Pad Pro verscheen vorige maand in China op de markt, maar binnenkort ligt de grote tablet ook in Nederland in de winkels. De Redmi Pad Pro beschikt over een 12,1-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 600 nits, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en vier stereoluidsprekers met Dolby Atmos.

De Xiaomi Redmi Pad Pro draait op Android 14 met de HyperOS-schil en is verkrijgbaar in de kleuren Gravity Gray, Mint Green en Ocean Blue. De tablet is binnenkort te koop voor een vanafprijs van 299 euro.

via [bright]