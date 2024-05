WhatsApp Krijgt Functie Om AI-profielfoto’s Te Genereren

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie waarmee gebruikers profielfoto’s kunnen genereren met behulp van AI. Het genereren van een profielfoto werkt op basis van een tekstprompt. Een vergelijkbare functie bestaat al voor het genereren van stickers.

WABetaInfo ontdekte de functie in de nieuwste bèta van WhatsApp (versie 2.24.11.17). Via een tekstprompt kunnen gebruikers Meta’s AI-bot vragen om een afbeelding te genereren die dient als profielfoto. Voorbeelden van profielfoto’s die zijn gemaakt met de AI-bot hebben we nog niet.

WhatsApp werkt aan verschillende functies wat betreft privacy rond profielfoto’s. Zo heeft WhatsApp gewerkt aan een optie om een andere profielfoto te laten zien aan onbekenden en zal WhatsApp het maken van een screenshot van een profielfoto mogelijk blokkeren. Wanneer WhatsApp de functie voor AI-profielfoto’s zal uitrollen is nog onduidelijk.

via [tweakers]