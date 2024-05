Xiaomi Introduceert POCO F6 en F6 Pro

Xiaomi heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de POCO F6 en de POCO F6 Pro, die per direct verkrijgbaar zijn voor 450 euro en 580 euro. Voor deze prijs krijg je een toestel met zeer nette specificaties.

De Xiaomi POCO F6 is de voordeligste van de twee en beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712×1220 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2400cd/m². Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8s Gen 3-processor, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen, een 20MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP ultragroothoeklens.

De Poco F6 Pro beschikt over een 6,67-inch WQHD+ AMOLED-scherm (3200×1440 pixels) met een 120Hz verversingssnelheid en een 4000cd/m² piekhelderheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Xiaomi POCO F6 krijgt een vanafprijs mee van 450 euro en de POCO F6 Pro is verkrijgbaar vanaf 580 euro. Met deze prijzen is de POCO F6 20 euro duurder dan zijn voorganger, terwijl de POCO F6 Pro juist 50 euro voordeliger is.