Lenovo Verkoopt Stuk Meer Smartphones Dankzij Motorola Razr

Lenovo heeft het afgelopen kwartaal een stuk meer smartphones verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is te danken aan het succes van de vouwbare Motorola Razr-smartphones. Motorola is een dochteronderneming van Lenovo.

De Chinese fabrikant Lenovo noteerde een groei van 23 procent ten opzichte van vorig jaar. Hoeveel smartphones de fabrikant het afgelopen kwartaal precies heeft verkocht heeft Lenovo echter niet laten weten. Om de groei te kunnen doorzetten is Lenovo van plan om meer razr- en edge-smartphones op de markt te brengen.

Lenovo heeft ook laten weten dat de pc en laptop tak van de fabrikant 22,9 procent van de markt in handen heeft. In totaal noteerde Lenovo in de periode van januari tot en met maart een omzet van 13,8 miljard dollar. Dit is een groei van 9 procent. De operationele winst kwam uit op 489 miljoen dollar, wat maar liefst 68 procent meer is dan een jaar geleden.

via [tweakers]