Simyo-klanten Kunnen Voortaan Dataplafond Instellen

Klanten van Simyo kunnen voortaan een dataplafond instellen. Dit zorgt ervoor dat je geen data meer gebruikt zodra de databundel op is. Op deze manier voorkom je extra kosten, omdat je voor elke MB buiten je databundel moet betalen.

Simyo neemt 15 cent in rekening voor elke MB die je buiten je databundel gebruikt. Een MB is niet veel, dus de kosten kunnen snel oplopen, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen. Om te voorkomen dat je onverwachts hoge kosten maakt kun je vanaf nu een dataplafond instellen. Wanneer je het dataplafond inschakelt word je afgesloten van het internet zodra je het datalimiet van je abonnement bereikt.

Het instellen van een dataplafond is niet gratis. Het kost namelijk 50 cent per maand om deze optie in te schakelen. Wanneer je het dataplafond activeert zal Simyo deze vanaf de eerste dag van de opvolgende maand inschakelen.

via [droidapp]