“Samsung Galaxy Ring Is Behoorlijk Prijzig”

Samsung brengt dit jaar een slimme ring op de markt, onder de naam Galaxy Ring. De Galaxy Ring is een alternatief of uitbreiding van de smartwatch en kan je activiteiten en gezondheid bijhouden. Goedkoop is het apparaatje volgens de laatste berichten echter niet.

Samsung gaat zijn wearable-aanbod uitbreiden met een slimme ring. Als we de geruchten mogen geloven kan de Galaxy Ring veel van dezelfde dingen meten als de Galaxy Watch. Een ring is onder andere een interessante alternatief voor mensen die tijdens het slapen geen horloge willen dragen, maar wel hun slaappatroon in de gaten willen houden. Helaas is er nu een nieuw gerucht opgedoken dat wat minder positief klinkt. Samsung zou de Galaxy Ring namelijk willen combineren met een betaalde abonnement. Aangezien de ring zelf ook al flink aan de prijs is kunnen de kosten flink oplopen.

De Samsung Galaxy Ring krijgt waarschijnlijk een prijskaartje mee van ergens tussen de 300 en 350 euro. Daarbovenop lanceert Samsung nog een abonnement die minder dan 10 dollar per maand kost, aldus tech-lekker Yogesh Brar. Het is onduidelijk of dit abonnement noodzakelijk is om de Galaxy Ring te kunnen gebruiken, of dat je met dit abonnement toegang krijgt tot extra functies.

Andere geruchten spreken over een accuduur van meer dan een week en het ontbreken van ondersteuning voor iPhones. Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Ring op 10 of 11 juli officieel introduceren.

