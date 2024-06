Samsung Brengt Galaxy Ring In Augustus Uit

Samsung heeft in een aanklacht tegen ringenmaker Oura vermeldt dat Samsung’s Galaxy Ring in of rond augustus in de VS op de markt verschijnt. De massaproductie zal binnen enkele weken beginnen. We wisten al dat Samsung dit jaar een slimme ring op de markt brengt, maar nu hebben we een betere indicatie van wanneer.

Naast een introductieperiode heeft Samsung ook meer informatie gegeven over de functionaliteit van de Galaxy Ring. Zo schrijft Samsung in de aanklacht dat de Health-app op basis van factoren als hartslag en slaap een ‘energiescore’ zal geven aan gebruikers, om zo een inschatting te geven van hoe uitgerust de drager van de ring is.

Met de aanklacht wil Samsung het bedrijf Oura voor zijn, aangezien Oura de afgelopen jaren aanklachten heeft ingediend tegen iedere maker van slimme ringen op basis van patenten die volgens Samsung generieke elementen van slimme ringen omschrijven. Denk hierbij aan de integratie van sensors en het berekenen van scores op basis van data van een ring. Oura beweert dat het bedrijf deze elementen heeft uitgevoerd en dat andere bedrijven daarom moeten betalen voor patenten.

Samsung’s Galaxy Ring is individueel te gebruiken of als aanvulling van een Galaxy Watch. Sensoren kunnen onder andere je hartslag meten en de accu van de ring moet tot een week meegaan op één acculading.

