Samsung Galaxy Watch 6 Officieel: Kost 319 Euro

Samsung heeft de Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic officieel aangekondigd. De smartwatches hebben dunnere schermranden, een duidelijker scherm, een dunner ontwerp en een grotere accu dan hun voorganger. De Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) is vanaf 11 augustus verkrijgbaar.

Samsung Galaxy Watch 6

Samsung brengt van beide smartwatches twee modellen op de markt. Zo kun je bij de reguliere Galaxy Watch 6 kiezen tussen een 44mm model met een 1,5-inch AMOLED-scherm en een 40mm model met een 1,3-inch AMOLED-scherm. Het gaat om een Super AMOLED Full Color Always On-scherm met een maximale helderheid van 2000 nits.

Intern vinden we een Exynos W930-processor met 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Het 44mm model heeft een 425mAh accu en het 40mm model heeft een 300mAh accu. Volgens Samsung gaat de smartwatch 40 uur mee met het Always On-scherm uit en 30 uur met het Always On-scherm aan. Een korte accuduur van slechts 1 a 2 dagen is helaas heel normaal bij Wear OS-smartwatches.

De smartwatch draait op Wear OS 4 met de One UI 5-schil en beschikt over een groot aantal sensoren voor het meten van jouw activiteiten en gezondheid. Het gaat om een Samsung BioActive Sensor, een temperatuursensor, een accelerometer, een barometer, een gyrosensor, een geomagnetische sensor en een lichtsensor. Ook heeft de smartwatch een ingebouwde NFC-chip en GPS.

De Galaxy Watch 6 met een 44mm behuizing is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Silver. De uitvoering met een 40mm behuizing is verkrijgbaar in de kleuren Graphite en Gold. De smartwatch kost 319 euro voor het Bluetooth-model en 369 euro voor de LTE-variant. Bestel de smartwatch bij Coolblue.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Samsung heeft ook de uitgebreidere Galaxy Watch 6 Classic uitgebracht. Deze uitvoering is verkrijgbaar als 47mm model met een 1,5-inch AMOLED-scherm en als 43mm model met een 1,3-inch AMOLED-scherm. Intern vinden we dezelfde processor, net zoveel RAM en ROM en dezelfde accu. Wel zien we aan de buitenkant een groot verschil. De Watch 6 Classic heeft namelijk een draairing rondom het scherm. Deze ring kun je gebruiken om door de interface te navigeren.

De Galaxy Watch 6 Classic is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver en kost 419 euro (bluetooth) of 469 euro (LTE).

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) kopen

De Samsung Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic zijn vanaf 11 augustus verkrijgbaar. Wel kun je nu al een pre-order plaatsen. Wanneer je voor 3 september een bestelling plaats ontvang je gratis een Fabric-bandje t.w.v. 49,99 euro cadeau. Ook kun je gebruikmaken van de cashback-actie, waarbij je 50 euro teruggestort krijgt bij de aanschaf van een Galaxy Watch 6 en 70 euro bij de aanschaf van de Galaxy Watch 6 Classic.