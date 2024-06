Xiaomi Redmi Note 13-serie Ontvangt Android 14-update

Xiaomi heeft een nieuwe update klaarstaan voor de smartphones in de Redmi Note 13-serie. De update werkt de software bij naar Android 14, samen met de nieuwe Hyper OS-schil en een nieuwe beveiligingspatch.

Gebruikers van de Redmi Note 13 melden dat ze een Android 14-update hebben ontvangen. Het is onduidelijk of de update direct voor alle smartphones in de Note 13-serie beschikbaar is of dat de update geleidelijk voor elke variant uitrolt. De Redmi Note 13-serie bestaat uit de reguliere Note 13, de Note 13 Pro, de Note 13 Pro+ en zowel 4G- als 5G-modellen.

Android 14 en de HyperOS-schil brengen verschillende verbeteringen en aanpassingen aan het uiterlijk met zich mee. Zo kun je onder andere het vergrendelscherm meer personaliseren en zijn er enkele AI-tools aanwezig. Ook installeert de update de beveiligingspatch van mei 2024. De update is meer dan 4,5GB groot en rolt in fasen uit.

via [droidapp]