Samsung Galaxy Ring Gaat Hele Week Mee Op Volle Accu

Dit jaar zullen verschillende fabrikanten een slimme ring op de markt brengen, waaronder de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung. Ondanks dat we naar verwachting nog tot juli moeten wachten voordat de Galaxy Ring officieel op de markt verschijnt, lekt er wel steeds meer informatie uit. Zo krijgen we nu meer te weten over de accuduur van de Galaxy Ring.

Samsung toonde eind februari tijdens MWC 2024 een teaser van de Galaxy Ring en gaf beperkte informatie, maar de officiële introductie zal later dit jaar plaatsvinden. De berichten spreken over een introductie op 10 juli, samen met de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en een aantal andere apparaten. De Galaxy Ring is een vervanger van de fitnesstracker of een uitbreiding van de Galaxy Watch. Ingebouwde sensoren kunnen zaken als je hartslag, bloedzuustofgehalte, slaap en activiteiten meten.

Een slimme ring heeft uiteraard weinig ruimte voor een accu en daarom vragen veel mensen zich af hoe vaak de Galaxy Ring aan de lader moet. Verschillende bronnen melden nu dat de accu tussen de 5 tot 9 dagen meegaat. Dit is gemiddeld dus een volledige week. Of deze cijfers zijn gebaseerd op optimale omstandigheden of de echte praktijk is nog even afwachten. De Oura Ring beloofde namelijk ook een accuduur van een volledige week, maar gaat in de praktijk 4 a 5 dagen mee op één acculading.

Ook kan het zijn dat de grootte van de ring invloed heeft op de accuduur. Een grotere ring heeft namelijk ruimte voor een grotere accu. Misschien dat de accuduur hierdoor varieert tussen de verschillende maten.

