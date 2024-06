Simpel Verhoogd Databundels En Introduceert Nieuwe 18GB Bundel

Simpel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de databundels van zijn sim-only abonnementen. Dankzij deze wijzigingen krijgen klanten meer data. Ook heeft Simpel een abonnement met een 18GB databundel toegevoegd aan zijn aanbod.

Nieuwe klanten van Simpel kunnen profiteren van de grotere databundels die Simpel heeft aangekondigd. Klanten krijgen meer data, terwijl de prijs van de bundels gelijk blijft. Daarnaast is het aanbod uitgebreid met een 18GB databundel. Klanten kunnen de databundels combineren met 200 belminuten/smsjes of met onbeperkt bellen/sms’en. We hebben de wijzigingen hieronder even op een rijtje gezet.

– 3GB databundel is nu 4GB

– 7GB databundel is nu 10GB

– 15GB databundel is nu 20GB

– Nieuw is de 18GB databundel voor 10 euro per maand

Nieuwe klanten betalen tijdelijk geen aansluitkosten en Simpel is begonnen met het gefaseerd uitrollen van 5G-ondersteuning. Klanten betalen niet extra om van het 5G-netwerk gebruik te kunnen maken.

