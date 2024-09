Ook KPN Verhoogt Prijzen Met 2,3 Procent

Een aantal dagen geleden schreven wij dat Simyo een prijsverhoging van zijn abonnementen heeft aangekondigd. Simyo is echter niet de enige telecomprovider die zijn prijzen aanpast. Op 1 oktober verhoogt ook KPN de prijzen van zijn abonnementen. Het gaat om een prijsstijging van 2,3 procent.

KPN heeft de prijzen van zijn abonnementen aangepast als gevolg van de inflatie, die is berekend over de periode juli 2023 tot en met juni 2024. Het gaat om een inflatiecorrectie van 2,3 procent over het basisbedrag van het abonnement. De prijzen voor het toestel en de kosten voor verbruik buiten de bundel blijven ongewijzigd.

De prijsverhoging geldt alleen voor klanten die hun abonnement voor 1 juli 2024 hebben afgesloten. Heb jij na 1 juli een abonnement afgesloten, dan blijven de kosten voor het abonnement ongewijzigd. Je kunt je abonnement niet kostenloos opzeggen als je het niet met de nieuwe prijzen eens bent. KPN heeft de mogelijkheid tot jaarlijkse inflatiecorrectie namelijk opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

