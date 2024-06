Ook Specificaties Van Samsung Galaxy Z Flip 6 Gelekt

Gisteren schreven wij dat de vermoedelijke specificaties van de Galaxy Z Fold 6 zijn uitgelekt én kregen we foto’s van een prototype te zien. Samsung zal binnenkort echter ook de Galaxy Z Flip 6 introduceren, waarvan nu ook een lijst met vermoedelijke specificaties is uitgelekt.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 zal waarschijnlijk op 10 juli plaatsvinden. In het geruchtencircuit zijn echter al een hoop details uitgelekt. Zo deelden wij gisteren zowel specificaties als foto’s van de Galaxy Z Fold 6 en zijn nu vrijwel alle specificaties van de Galaxy Z Flip 6 opgedoken.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy Z Flip 6 over een 6,7-inch vouwbaar AMOLED-scherm met een resolutie van 2640 x 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het coverscherm aan de buitenkant is 3,4-inch groot en heeft een resolutie van 720 x 748 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4000mAh accu, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. De smartphone meet 165,1 x 71,9 x 6,9 millimeter en weegt net als zijn voorganger 187 gram.

Op 10 juli zal Samsung verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6. Na de introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]