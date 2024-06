Vermoedelijke Specificaties Van Samsung Galaxy Z Fold 6 Gelekt

Op het internet zijn de vermoedelijke specificaties van de Samsung Galaxy Z Fold 6 opgedoken. Volgens de geruchten krijgt de smartphone andere schermresolutie en een nieuwe processor, maar de camera-setup en accu blijven ongewijzigd. De onderstaande foto’s laten een prototype zien van de Galaxy Z Fold 6.

De informatie over de Samsung Galaxy Z Fold 6 is gedeeld door SmartPrix. De bron beweert dat de smartphone beschikt over een 7,6-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2160×1856 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm van de Galaxy Z Fold 5 heeft een resolutie van 2176×1812 pixels. Ook het coverscherm is iets gewijzigd. Het coverscherm van de Galaxy Z Fold 6 is namelijk 6,3-inch groot en heeft een resolutie van 2376×968 pixels. De huidige Galaxy Z Fold 5 heeft een 6,2-inch coverscherm met een resolutie van 2316×904 pixels.

Intern vinden we volgens de bron een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 4400mAh accu. De smartphone weegt 239 gram en meet opengevouwen 132,6×153,5×5,6mm. Smartprix claimt dat de Galaxy Z Fold 6 in de VS 100 dollar meer gaat kosten. Daar krijgt de smartphone een vanafprijs mee van 1900 dollar.

Als laatste heeft tech-lekker Ice Universe nog een aantal foto’s gedeeld waarop een prototype van de Galaxy Z Fold 6 te zien is. De beelden komen overeen met die van eerder gelekte renders. We zien dat de Galaxy Z Fold 6 net als de Galaxy S24-serie volledig platte zijkanten krijgt. Ook zien we in het coverscherm een uitsparing voor de selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 6 zal waarschijnlijk op 10 juli tijdens een Samsung Unpacked-evenement onthuld worden.

via [tweakers]