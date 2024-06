Motorola Teaset Vouwbare Razr 50: Introductie Op 25 Juni

Motorola heeft op 25 juni de introductie van een nieuwe smartphone ingepland. Op die dag krijgen we naar verwachting de opvouwbare Razr 50 te zien. De fabrikant heeft nu alvast een teaser gedeeld die de smartphone van meerdere kanten laat zien.

Motorola heeft een video gedeeld van een nieuwe opvouwbare smartphone. De smartphone krijgt waarschijnlijk de naam Razr 50 en zal op 25 juni officieel geïntroduceerd worden. We zien in de video twee smartphones, maar het is onduidelijk of het gaat om twee dezelfde smartphones met een andere kleur behuizing, of daadwerkelijk om twee verschillende toestellen. De geruchten spreken wel over de komst van zowel de Razr 50 als de Razr 50 Ultra.

Volgens de geruchten krijgen de Motorola Razr 50 en Razr 50 Ultra onder andere een groter coverscherm. Bij de Razr 50 zou het gaan om een 3,63-inch OLED-scherm, wat een stuk groter is dan het 1,5-inch coverscherm op de huidige Razr 40. De Razr 50 Ultra krijgt volgens de berichten een 4-inch coverscherm. Dit is slechts een fractie groter dan het coverscherm op de Razr 40 Ultra.

