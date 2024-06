Poco Pad Nu In Nederland Te Koop Voor 349 Euro

De Poco Pad is de eerste tablet van de Chinese fabrikant Poco en vanaf nu is deze Android-tablet ook in Nederland verkrijgbaar. De Poco Pad is te koop bij Belsimpel voor 349 euro.

De Poco Pad is qua specificaties een exacte kopie van de Xiaomi Redmi Pad Pro, die in Nederland verkrijgbaar is voor 299 euro. Hierdoor zullen veel mensen eerder kiezen voor de Redmi Pad Pro dan de Poco Pad, tenzij je per se een zwarte behuizing wilt. De Poco Pad heeft namelijk een zwarte behuizing terwijl de Xiaomi Redmi Pad Pro een grijze, blauwe of groene behuizing heeft.

De Poco Pad beschikt over een 12,1-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1600 x 2560 pixels, een Snapdragon 7s Gen 2-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera, een 8MP rear-camera, stereo speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Poco Pad draait uit de doos op Android 14.

