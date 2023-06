Motorola Razr 40 Ultra Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 1199 Euro

Motorola heeft zijn nieuwste opvouwbare vlaggenschip-smartphone uitgebracht in Nederland. De Motorola Razr 40 Ultra krijgt in ons land een adviesprijs mee van 1199 euro. De smartphone met clamshell-design heeft high-end specificaties en een groot coverscherm die de gehele achterkant in beslag neemt.

Motorola introduceerde begin deze maand de Razr 40 en de Razr 40 Ultra. De Motorola Razr 40 Ultra is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. Voor 1199 euro krijg je een opvouwbare smartphone met een 6,9-inch vouwbaar OLED-scherm. Dit scherm heeft een 165Hz verversingssnelheid, een Full-HD+ resolutie en een ronde uitsparing voor een 32MP selfie-camera.

Achterop vinden we een 3,6-inch OLED-coverscherm. Dit scherm heeft een 144Hz verversingssnelheid en ronde uitsparingen voor de dubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 3800 mAh accu die met 33W kan snelladen en 5W draadloos kan laden. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan/uit knop.

De Motorola Razr 40 Ultra draait op Android 13 en kan rekenen op drie grote Android-updates (tot en met Android 16) en vier jaar lang beveiligingsupdates. Een los toestel kost 1199 euro en wordt geleverd met een hoesje. Je kunt de smartphone echter ook in combinatie met een abonnement bestellen.

Is de Motorola Razr 40 Ultra voor jou te duur dan kun je wachten op de reguliere Razr 40. Deze uitvoering verschijnt halverwege juli op de markt voor een adviesprijs van 899 euro.