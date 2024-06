Oppo Reno 12 (Pro) Met Aandacht Voor AI Aangekondigd

Oppo heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd onder de namen Oppo Reno 12 en Reno 12 Pro. De smartphones verschijnen in Nederland op de markt voor 549 euro en 649 euro. Tijdelijk krijg je bij de aanschaf van de smartphones een setje draadloze oordopjes cadeau. De smartphones zijn vanaf 3 juli verkrijgbaar.

Reno 12 Pro

De Oppo Reno 12 Pro beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een piekhelderheid van 1200 nits en een in-display vingerafdrukscanner, een MediaTek Dimensity 7300 Energy -processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor maximaal 80W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom.

Oppo levert de smartphone met een toolbox die ervoor zorgt dat je toegang krijgt tot AI-functies die op dat moment goed van pas komen. Open je bijvoorbeeld een lang artikel, dan kun je AI inzetten om hier een samenvatting van te maken. Ook kun je met AI Studio portretten maken met andere make-up of achtergronden of kun je objecten uit foto’s verwijderen.

De Oppo Reno 12 Pro is beschikbaar in de kleur Nebula Black voor 649 euro. Koop je de Reno 12 Pro voor 7 augustus, dan ontvang je de Enco X2 cadeau.

Reno 12

De reguliere Oppo Reno 12 beschikt net als het Pro-model over een 6,7-inch 120Hz AMOLED-scherm, 12GB werkgeheugen en een 5.000 mAh accu, maar de selfie-camera heeft een 32MP resolutie en in plaats van een 50MP telelens vinden we achterop als derde camera een 2MP macrolens. Ook heeft dit model 256GB opslagruimte, in plaats van 512GB.

De Oppo Reno 12 is beschikbaar in de kleur Black Brown voor 549 euro en mensen die de smartphone voor 7 augustus kopen krijgen gratis de Enco Air2 Pro cadeau.