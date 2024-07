Contactloos Betalen Via ING-app Stopt In September

De ING Bank zal stoppen met het aanbieden van contactloos betalen via ING’s eigen mobiele app. De bank stapt namelijk volledig over naar Google Pay, waardoor contactloos betalen via ING Mobiel Betalen verdwijnt.

ING bracht dit nieuws eerder al naar buiten, maar het was nog onduidelijk wanneer mobiel betalen via de ING-app precies verdwijnt. Nu heeft de bank hierover meer duidelijkheid gegeven. ING-klanten met een Android-apparaat kunnen vanaf maart al contactloos betalen via Google Pay, maar het is ook nog steeds mogelijk om de ING-app te gebruiken. Vanaf 17 september 2024 moeten klanten Google Pay standaard gebruiken als zij met hun Android-toestel nog contactloos willen betalen.

Volgens ING is Google Pay sneller, gemakkelijker en net zo veilig. Mensen die nog een nieuwe bankpas willen toevoegen in de ING-app worden nu al doorverwezen naar Google Pay. Op de iPhone is de ING Bank eerder al volledig overgestapt naar Apple Pay.

via [droidapp]