Google Teaset Pixel 9 Pro en Fold In Video’s

Google zal de Pixel 9-serie op 13 augustus officieel introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast een paar video’s gedeeld waarin de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro Fold kort te zien zijn. De beelden komen overeen met die van eerder gelekte afbeeldingen.

De Google Pixel 9-serie is al erg vaak voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Dit keer heeft Google echter zelf beelden gedeeld. Het gaat om twee video’s waarin twee van de vier Pixel 9-smartphones te zien zijn. De eerste video focust zich op Gemini, waarin aan het einde de Pixel 9 Pro te zien is. We zien daarbij de pilvormig camera-eiland met daarin drie lenzen.

Een vergelijkbare video toont ook de vouwbare Pixel 9 Pro Fold. Hierbij zien we de voorkant, binnenkant en achterkant. De video’s geven niks weg over de specificaties van de smartphones, maar lang hoeven we echter niet meer te wachten op de officiële introductie. Na de introductie op 13 augustus zullen wij de specificaties, prijzen en andere details over de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold met jullie delen.

via [AW]