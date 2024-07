Xiaomi Introduceert Vouwbare Mix Fold 4 en Mix Flip

Xiaomi heeft deze week twee nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd. De Xiaomi Mix Fold 4 en de Mix Flip 4 beschikken beide over een Snapdragon 8 Gen 3-processor en gaan de concurrentie aan met onder andere de Galaxy Z Fold– en Flip-series van Samsung.

De Xiaomi Mix Fold 4 beschikt over een 7,98-inch vouwbaar scherm en een 6,56-inch coverscherm. In beide gevallen gaat het om een LTPO AMOLED-paneel met een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen.

Beide schermen beschikken over een 16MP selfie-camera. Achterop is de Xiaomi Mix Fold 4 uitgerust met een vierdubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom, een 10MP periscopische zoomlens met 5x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens.

De Xiaomi Mix Fold 4 weegt 226 gram en is opengevouwen 4.6mm dun. De smartphone is in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw voor een vanafprijs van omgerekend zo’n 1150 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi heeft ook een vouwbare smartphone met clamshell design geïntroduceerd. De Xiaomi Mix Flip beschikt over een 6,68-inch vouwbaar LTPO AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een 4-inch AMOLED-coverscherm, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 4780 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 2x optische zoom.

De Xiaomi Mix Flip is in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en paars voor omgerekend ongeveer 760 euro. Ook in dit geval hebben we nog geen informatie over een Europese lancering.