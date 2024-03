ING Ontvangt Ondersteuning Voor Google Pay

Klanten van ING kunnen vanaf nu betalen met Google Pay op hun Android-smartphone. Momenteel is er alleen ondersteuning voor smartphones. Betalen met een smartwatch werkt dus nog niet, maar zal op een later tijdstip ook worden uitgerold. Klanten kunnen de nieuwe functie activeren via de ING Bankieren-app.

De ING Bank heeft ondersteuning voor Google Pay uitgerold. Hierdoor is het mogelijk om betaalpassen en creditcards van de ING toe te voegen aan de Google Wallet, waarna je hiermee contactloos kunt betalen. Ben je een zakelijke klant, dan kun je alleen een betaalpas koppelen. Zonder ontgrendeling kun je contactloos betalen met een maximaal bedrag van 50 euro per betaling en een totaal bedrag van 100 euro per dag. Voor grotere bedragen is het ontgrendelen van de smartphone vereist.

Betalen met ING via Google Pay is mogelijk op alle smartphones met Android 8 en een NFC-chip. ING zal op korte termijn ook contactloos betalen voor Google Pay op smartwatches uitbrengen. Wanneer precies is nog onduidelijk.

via [tweakers]