SNS Bank, ASN Bank en RegioBank Kampen Met Storing

Op het moment van schrijven hebben verschillende banken onder De Volksbank last van een storing. Het gaat hierbij om de banken SNS Bank, ASN Bank en RegioBank, waarbij online bankieren niet mogelijk is. Ook de websites van de banken zijn niet bereikbaar.

Dit blijkt uit meldingen op de website AlleStoringen.nl. Hier klagen duizenden klanten dat het niet mogelijk is om online en mobiel te bankieren. De banken hebben zelf nog niet gereageerd, waardoor het nog onduidelijk is wat de oorzaak is van de storingen.

Ervaren jullie dezelfde problemen? Laat het ons weten in de reacties hieronder.