Officiële Renders Tonen Google Pixel 9 (Pro XL) In Kleuren Roze En Wit

De officiële introductie van de Google Pixel 9-serie komt steeds dichterbij en op het internet duiken steeds meer details op. Dit keer heeft een bekende bron officiële renders gedeeld die de roze uitvoering van de Pixel 9 en de witte uitvoering van de Pixel 9 Pro XL tonen.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de bron Sudhanshu1414 (X). Op de beelden zien we de Pixel 9 en de Pixel 9 Pro XL in de kleuren roze en wit. Uit de beelden kunnen we opmaken dat de Pixel 9 beschikt over dubbele rear-camera en de Pixel 9 Pro XL over een driedubbele rear-camera. Beide smartphones hebben een ovalen camera-module, maar bij de reguliere Pixel 9 ontbreekt een zoomlens. De Google Pixel 9 heeft volgens eerdere geruchten een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

Eerder kwam al naar buiten dat de Google Pixel 9-serie niet alleen in de kleuren roze en wit ook op de markt verschijnt, maar ook in de kleuren zwart en groen. De officiële introductie zal op 13 augustus plaatsvinden. Naast de reguliere Pixel 9 en de Pixel 9 Pro XL zal Google ook de Pixel 9 Pro en de vouwbare Pixel 9 Pro Fold presenteren.

via [androidplanet]