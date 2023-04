ING Storing: Betalen Tijdelijk Niet Mogelijk!

Ben jij klant bij de ING Bank, dan kan het zijn dat je momenteel tijdens het bankieren tegen problemen aanloopt. Er is momenteel namelijk een storing gaande, waardoor je geen geld kunt overmaken naar een andere rekening. Ook tussen je eigen rekeningen geld overmaken is momenteel niet mogelijk.

Op de website Allestoringen.nl stromen momenteel duizenden klachten binnen van ING-klanten die vanwege een storing geen bankzaken kunnen doen. De storing is al sinds 9 uur vanmorgen actief en op het moment van schrijven is het probleem nog niet opgelost. Mensen die geld willen overboeken krijgen de melding “Een of meer velden blijken niet correct.“

ING is op de hoogte van de storing en zegt hierover het volgende: “We doen ons uiterste best deze zo snel mogelijk te verhelpen!” Hoe lang het duurt om de storing op te lossen is nog onduidelijk. Meestal worden stromingen echter binnen een aantal uren opgelost. Daarom raden wij aan om later vandaag nog eens te proberen om je bankzaken af te ronden.

