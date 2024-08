Xiaomi Verkocht Afgelopen Kwartaal Bijna 30 Procent Meer Smartphones

Xiaomi heeft een goed kwartaal achter de rug. De Chinese fabrikant verkocht in het tweede kwartaal van 2024 namelijk bijna 30 procent meer smartphones dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook steeg de totale omzet van het bedrijf met ongeveer 32 procent.

Dit blijkt uit een rapport over de kwartaalcijfers die Xiaomi heeft gedeeld. In het rapport staat dat Xiaomi in Q2 2024 een omzet noteerde van 88,9 miljard yuan, omgerekend ongeveer 11,2 miljard euro. De winst steeg met 20,1 procent naar 6,2 miljard yuan, zo’n 781 miljoen euro. De betere cijfers zijn vooral te danken aan de verkoop van smartphones, slimme apparaten en EV’s.

Xiaomi verkocht het afgelopen kwartaal 42 miljoen smartphones. Dat is 28,1 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2023. Alleen Samsung en Apple verkochten meer smartphones. Ook is Xiaomi sinds enkele jaren actief op de markt voor elektrische auto’s. De fabrikant verkocht in het tweede kwartaal 27.307 EV’s, wat goed is voor een omzet van 6,2 miljard yuan, ongeveer 781 miljoen euro.

