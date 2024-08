Sonos Brengt Oude App Niet Terug

Onlangs schreven wij dat Sonos overweegt om de oude mobiele Sonos-app terug te brengen, omdat veel gebruikers klagen over de nieuwe app-versie. Sonos-ceo Patrick Spence laat nu echter weten dat de oude app niet opnieuw zal worden uitgebracht, omdat dit de bestaande problemen zal verergeren.

Vanwege de vele klachten over de nieuwe Sonos-app overwoog Sonos tot voor kort om de oude Sonos-app opnieuw uit te brengen. Na het uitvoeren van verschillende testen komt het Sonos-team echter tot de conclusie dat het opnieuw uitbrengen van de oude app ‘de problemen alleen maar erger zal maken’. Daarom focust Sonos zich op het verbeteren van de huidige app.

Sonos rolde de nieuwe app in mei uit, maar al snel doken vele klachten op van gebruikers. Volgens gebruikers is de nieuwe app minder stabiel, ontbreken een aantal functies en is de nieuwe interface lastiger in gebruik. Sonos gaat zich focussen op het oplossen van deze problemen.

via [tweakers]