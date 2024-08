Renders Van Samsung Galaxy Tab S10+ en Tab S10 Ultra Uitgelekt

Op het internet zijn renders opgedoken die de opvolgers van de Samsung Galaxy Tab S9+ en S9 Ulta tonen. Volgens de bron zijn de Tab S10+ en Tab S10 Ultra de enige twee tablets die in de Galaxy Tab S10-serie worden uitgebracht.

De onder- en bovenstaande renders zijn gedeeld door de website Android Headlines. Qua uiterlijk zien we weinig verschillen tussen de twee tablets. Wel zien we bij de Tab S10 Ultra een notch in het scherm, die ontbreekt op de Tab S10+. Ook zien we de Tab S10+ in de kleur zilver en de Tab S10 Ultra in de kleur grafiet.

Beide high-end tablets beschikken achterop over een dubbele rear-camera en een magnetische strip voor de S Pen. De tablets zien er vrijwel net zo uit als de huidige Galaxy Tab S9+ en Tab S9 Ultra. Volgens de geruchten is de Tab S10 Ulta, met een afmeting van 326,4×208,6×5,45mm, slechts 0,05mm dunner dan zijn voorganger. Het scherm van de tablet is 14,6-inch groot.

Naar verwachting brengt Samsung de Galaxy Tab S10-serie in oktober op de markt.

