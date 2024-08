IDC: Smartphoneverkoop Groeit In 2024 Dankzij AI-toepassingen

Volgens onderzoeksbureau IDC is 2024 een goed jaar voor de smartphonemarkt. IDC verwacht namelijk dat het aantal verkopen van smartphones dit jaar zal toenemen. De AI-functies die fabrikanten op hun smartphones installeren is volgens het onderzoeksbureau de belangrijkste reden voor de stijgende verkoopcijfers.

IDC verwacht dat er dit jaar 1,23 miljard smartphones over de toonbank gaan. Dit is een groei van 5,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook is dit meer dan de oorspronkelijke voorspellingen van IDC. Eerder voorspelde het onderzoeksbureau namelijk een groei van 4 procent. Vooral de verkoop van Android-smartphones is flink gestegen. Het zou gaan om een groei van 7,1 procent. De verkoop van iPhones zou met slechts 0,8 procent stijgen.

De vele nieuwe AI-functies, die fabrikanten zoals Samsung en Google op hun smartphones installeren, zouden meer consumenten overhalen om een nieuwe smartphone aan te schaffen. Apple zal de aankomende iPhone 16 ook voorzien van een hoop nieuwe AI-features, waardoor de verkoop van de iPhone in 2025 naar verwachting zal stijgen met ongeveer 4 procent.

via [tweakers]