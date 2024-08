Simyo Verhoogt Prijzen Van Abonnementen

Simyo heeft een prijsverhoging voor alle abonnementen aangekondigd. De telecomprovider gaat op 1 oktober 2024 de prijsverhoging doorvoeren, waardoor bestaande klanten 2,3 procent meer gaan betalen. Simyo geeft inflatiecorrectie als reden van de prijsverhoging.

Mensen die voor 1 juli een Simyo-abonnement hebben afgesloten, gaan vanaf 1 oktober 2024 meer betalen. Net als vorig jaar gaat het om een zogeheten inflatiecorrectie. Wel is de prijsstijging een stuk minder hoog dan vorig jaar. Waar Simyo de prijzen in 2023 met 8,4 procent verhoogde, stijgen de prijzen in 2024 met 2,3 procent.

Het is niet mogelijk om je abonnement kostenloos op te zeggen als je het niet met de nieuwe prijzen eens bent. Providers nemen inflatiecorrectie namelijk mee in de algemene voorwaarden.

