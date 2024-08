“Xiaomi Werkt Aan Vouwbare Smartphone Met Twee Vouwen In Scherm”

Net als Huawei zou Xiaomi werken aan een vouwbare smartphone, waarbij het scherm niet één maar twee vouwen heeft. Veel details van de smartphone ontbreken nog, maar een degelijk ontwerp maakt het mogelijk om de smartphone van een nog groter scherm te voorzien.

Volgens de lekker van dit bericht is Xiaomi van plan om de vouwbare smartphone uit te brengen in de Mix-lijn. Mogelijk krijgen we de smartphone eind februari tijdens de Mobile World Congress in Barcelona voor het eerst te zien. De meeste vouwbare smartphones hebben een hoofdscherm dat ongeveer 7- tot 8-inch groot is, maar een scherm met twee vouwen maakt het mogelijk om een smartphone uit te rusten met een 10-inch scherm. Wel is de smartphone door de dubbele vouw dikker dan smartphones met een enkele vouw.

Waarschijnlijk duurt het nog wel vrij lang voordat Xiaomi de smartphone op de markt brengt. De kans is zelfs groot dat Huawei eerder een dergelijke vouwbare smartphone op de markt brengt. Onlangs dook namelijk een foto op waarop te zien was hoe de topman van Huawei een vouwbare smartphone met twee vouwen in het scherm gebruikte. Dit doet vermoeden dat Huawei al wat verder is met de ontwikkelingen van een vergelijkbare smartphone.

Op verschillende beurzen hebben fabrikanten als Samsung Display al meerdere keren prototypes getoond van smartphones die op meerdere plekken gevouwen kunnen worden.

